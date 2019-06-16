Африканский парк отметил год без убитых слонов

Один из крупнейших заповедников дикой природы Африки на севере Мозамбика в провинции Ньяса отмечает уникальное событие: за год здесь не было зафиксировано ни одного случая убийства слонов браконьерами. Об этом сообщает AP.

Как рассказали журналистам представители парка, во многом такого "необычайного события" удалось добиться благодаря появлению на территории военизированного отряда быстрого реагирования, а также "более настойчивого" воздушного патрулирования, передает life.

При этом отмечается, что, несмотря на принятые меры, мониторинг больших территорий пешими патрулями и с воздуха всё равно остаётся неполным и зависит от мест сбора проб материала животных.

По информации специалистов, за годы браконьерства популяция слонов на территории парка сократилась с 12 000 до чуть более 3600 в 2016-м, затем начали приносить плоды усилия по борьбе с браконьерством, но уровень рождаемости по-прежнему недостаточно высок, говорят эксперты.

Согласно Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, объёмы браконьерства в Африке сейчас снизились до показателя 2008 года после достижения своего пика в 2011-м. Ещё одним фактором такого явления, кроме усилий правительства и организаций, специалисты называют банальное снижение численности слонов.

По данным исследований, популяция слонов в Африке с 1900 года сократилась с "нескольких миллионов" до 415 тысяч.