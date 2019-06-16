В Молдове моря нет, поэтому многие наши сограждане, которые любят отдых у воды, отправляются на берег Днестра. Например, в Вадул-луй-Водэ. Цены здесь, откровенно говоря, кусаются.
При этом условия часто оставляют желать лучшего. Однако владельцы местных пансионатов не испытывают недостатка в постояльцах. Здесь, по большей части, отдыхают жители столицы, решившие провести выходные за пределами города, на природе, передает canal3.
Цены на отдых в Вадул-луй-Водэ и на побережье Черного моря, в Румынии и на Украине, почти не отличаются.
Администраторы пансионатов говорят, что могут предложить различные варианты, на любой вкус и кошелек. Стоимость аренды двухместного номера доходит до 600 леев в сутки.
"У нас есть и более дешевые двухместные номера, от 400 леев. Санитарный блок - общий. Завтрак оплачивается отдельно, однако мы позволяем туристам приезжать со своей едой. Для них есть бассейн, гратары и беседки - это входит в стоимость размещения. Так же, как и парковка", сказала администратор пансионата, Анна Грэдинару.
В турагентствах отмечают, что отдых в Молдове обходится в такие же деньги, как и в соседних странах. При этом в Румынии и на Украине есть море и лучше развита инфраструктура.
"Цены, примерно, такие же, как где-нибудь на море, в соседних странах или даже в Европе. Я понимаю владельцев молдавских пансионатов и гостиниц, поскольку нельзя предложить более низкую цену, при такой же себестоимости, как в Европе", сообщил администратор турфирмы, Ион Курмей.
В курортной зоне всё стоит дороже. Причем не только в барах и кафе, но и в магазинах.
"Здесь намного дороже, чем в других местах. Намного. Мы, обычно, стараемся покупать, все что нужно заранее, и приезжать со всем своим, так как здесь дорого".
Согласно прогнозам, завтра и на следующей неделе нас ждет жаркая погода. Поэтому, те, кто хочет вырваться из душного города на природу, могут отправиться на Днестр. Главное, успеть забронировать номер в пансионате.
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