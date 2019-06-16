13 человек отравились на поминках в Сорокском районе

В Сороках 13 человек отравились на поминках. Пострадавших госпитализировали в районную больницу.

Об этом сообщает observatorul.md, ссылаясь на личные источники.

Врач-эпидемиолог из районной больницы Сорок Николай Горчински заявил, что были госпитализированы 13 человек с симптомами пищевого отравления.

"Больных обследуют специалисты, которые определят точный диагноз. В больницу они поступили с признаками пищевого отравления: температура 38,5, рвота, боли в животе. Глава Центра общественного здоровья Сорок пытается выяснить у экономического агента, который готовил меню для поминального стола, что ели пациенты.

По данным цитируемого источника, пострадавшие были на похоронах в селе Голошница Сорокского района, а после пошли на поминки в ресторан в Дрокии.