В Гонконге возобновилась многотысячная акция протеста

Тысячи людей вновь вышли на акцию в Гонконге в знак протеста против решения правительства района лишь приостановить, а не полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, сообщает газета South China Morning Post.

В субботу глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга, передает РИА Новости.

Однако противники законопроекта в воскресенье днём вновь вышли на акцию протеста с требованием полностью отозвать пересмотр закона, а также требуют от главы администрации Кэрри Лэм извинений. Звучат и призывы к отставке.

В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, кроме как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, полиция арестовала 11 человек за беспорядки.