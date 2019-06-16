Винный туризм в Молдове становится все более популярным

Винный туризм в Молдове становится все более популярным. За последние два года число отечественных виноделен удвоилось и достигло 24. Большинство посетителей - иностранные туристы.

В селе Пухой Яловенского района им предлагают провести на винодельне целый день. В ближайшее время там откроют 12 домиков для гостей, где они смогут остаться на ночь.

"Многие говорят, что хотят остаться на целую неделю. Из Румынии звонили , интересовались. Наши домики в традиционном стиле, отделаны глиной и соломой. Думаем, организовать экскурсии к виноградникам, чтобы было интереснее", - сказал администратор винодельни Ион Мереуцэ.

Недавно на винодельне открыли ресторан в балканском стиле. Гостей угощают плациндами с мясом и особыми голубцами.

"Развиваем туризм уже около пяти лет. У нашей кухни очень много общего с балканской. Этот зал в более теплых тонах, здесь много дерева, но есть и зал, где почти все выполнено из металла", - сказал Ион Мереуцэ.

А на винодельне в Бульбоаке завершается строительство спа салона, где процедуры будут проводить с использованием вина.

"Винотерапия - это что-то новое для Молдовы. Мы используем винные масла для массажа, можем даже ванну наполнить вином, у нас есть и такое. Ведь вина можно не только дегустировать вина, но и наслаждаться такими процедурами", - отметила представитель винодельни в Бульбоаке Екатерина Роман.

Анна с супругом приехали в Молдову из Украины. И первым делом решили посетить винодельни.

По данным Национального офиса винограда и вина, в ближайшие годы в стране планируют открыть еще почти 20 новых виноделен.

"Сейчас у нас в стране 24 винодельни, которые оказывают услуги винного туризма. В ближайшие два года свои двери для туристов откроют еще 23 винодельни", - сказала сотрудница Национального офиса винограда и вина Парасковья Игнат.

Согласно статистике, отечественные винодельни посещают около 80% приезжающих в Молдову туристов.