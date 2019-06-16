Ренато Усатого задержали на молдавской таможне

Лидера формирования "Наша партия" Ренато Усатого задержали на КПП в Скуленах, когда он возвращался в Молдову. Информацию подтвердили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Усатого сопроводили на допрос.

На границе лидера "Нашей партии" встречали десятки сторонников, которые отправились за ним в Кишинев. Напомним, Ренато Усатый, обвиняемый в организации покушения на банкира Германа Горбунцова, бежал из Молдовы осенью 2016 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее СМИ писали о связях Усатого с преступными группировками в Молдове и России, в том числе с криминальным авторитетом Григорием Карамалаком.