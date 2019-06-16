Молдавский Прованс: в селе Соколены зацвело лавандовое поле

Фотографии на фоне лавандового поля буквально заполонили социальные сети. Многие пользователи интернета практически атакуют фотографов в эти дни, пока растение в самом цвету.

В селе Соколены Новоаненского района лавандой засажено 62 гектара земли. Накануне там было многолюдно. Желающие сделать фото на фоне цветов воспользовались выходным.

Вход на поле не бесплатный - 50 леев. Дополнительно придется заплатить и за заслуги фотографа.

Фотографы говорят, что с каждым годом фотосессии на фоне лавандового поля становятся все более популярными.

К сбору лаванды приступят после 24 июня. Полученное из растения масло экспортируют в Болгарию.