Супругу премьер-министра Израиля оштрафовали на $15 тыс. за заказ еды за госсчет

Супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху признали виновной в ненадлежащем использовании госсредств и обязали выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей ($15,2 тыс.) за незаконное пользование услугами общественного питания, пишет The Times of Israel.

Соответствующее решение в отношении жены главы израильского кабмина Магистратский суд Иерусалима вынес в воскресенье, 16 июня. Несколькими днями ранее она заключила с прокуратурой соглашение, признав, что воспользовалась ошибкой одного из сотрудников резиденции премьера в личных целях и заказывала в офис еду из дорогих ресторанов, потратив на это около $100 тыс., пишет Известия.

Кроме того, издание напоминает, что и самому премьеру Биньямину Нетаньяху также могут быть предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия. Рассмотрение его дела запланировано на октябрь текущего года.

28 февраля генпрокурор Израиля Авичай Мендельблит заявил о намерении выдвинуть против Нетаньяху обвинения на основе расследования, которое ведется на протяжении более трех лет. Израильского премьера подозревают в подкупе СМИ и получении подарков от бизнесменов в обмен на покровительство.

Глава израильского кабмина в свою очередь неоднократно опровергал причастность к коррупции и называл обвинения «охотой на ведьм». По его мнению, целью данной кампании является попытка отстранить его от власти.