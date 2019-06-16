Чистая кожа и здоровый вид: названа оптимальная продолжительность сна

Из-за некачественного сна у человека появляются красные сосуды в глазах, землистый цвет лица, морщинки. Специалисты из Великобритании решили выяснить, какое количество часов необходимо выделять на сон, чтобы избежать эти и другие последствия, передает RSVPLive.

Помимо эстетической составляющей, отмечают ученые, недосып также влияет на настроение и когнитивные способности. Для того чтобы оградить себя от недугов, необходимо спать девять часов и десять минут. Причем наиболее оптимальное время отхода ко сну – 21:45, а пробуждения – 06:55, передает Мир24.

Эксперт Нейл Робинсон, участвовавший в исследовании, отметил, что предложенное время сна сильно отличается от того, в которое привыкло засыпать большинство взрослых людей, однако соблюдение режима неизменно отразится как на внешности, так и на общем самочувствии.

«Многие из нас стремятся выглядеть и чувствовать себя хорошо и тратят на это большие суммы. Однако мы, кажется, забываем роль сна в этом вопросе», – сообщил он.