В январе-апреле этого года объем экспорта молдавских товаров достиг 950 млн долларов

Молдавский экспорт продолжает расти. В январе-апреле объем поставок за границу достиг почти 950 миллионов долларов. Это на 8% больше, чем годом ранее. Большую часть товаров - почти 64% - поставляют в европейские страны.

В географической структуре роста внешней торговли лидирует Румыния. Объем экспорта в эту страну увеличился на 17% и составляет сейчас четверть от общего объема. На втором месте Турция и Италия, на которые приходится по 10% товаров. Еще 16% всех товаров поставляют в Германию и Россию.

В товарной структуре роста экспорта на первом месте электроприборы - 45%. Четверть поставок приходится на зерновые. Примерно по 15% - на семена и масличные культуры, а также фармацевтические препараты.

В то же время существенно сократился экспорт меда, почти в вполовину. А объем поставок растительных масел и жиров снизился на 23%. Отмечается также снижение экспорта одежды и аксессуаров и алкогольных напитков.