В Словакии вступила в должность первая женщина-президент

Первая женщина президент. 45-летняя Зузана Чапутова вступила в должность главы государства Словакии. Ярая активистка, до недавних пор занимавшаяся адвокатской деятельностью, набрала на прошедших в марте президентских выборах около 60% голосов.

"Помимо того, что дала присягу на Конституции, я взяла на себя обязательства перед народом. Я пришла не руководить, а служить интересам граждан Словакии", - сказала президент Словакии Зузана Чапутова.

Чапутова считается проевропейским лидером, она поддерживает миграционную политику Брюсселя и выступает за сохранение санкций против России. В то время, как правительство Братиславы и большая

часть общественных деятелей настроены скептически по отношению к ЕС. Чапутова неоднократно подвергалась критике в том числе со стороны церкви за свои прогрессивные взгляды на аборт и поддержку сексуальных меньшинств.







