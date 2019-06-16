На остров, напоминающий сказочный мир, требуется садовник с зарплатой 650 тысяч леев

Главный садовник требуется на остров Сент-Майклс-Маунт в Корнуэлле, Англия. Там находится внушительный замок и древняя гавань, омываемая мощными волнами. А ещё, конечно, экзотические сады с уникальной коллекцией растений, извилистыми тропками и секретными уголками.

В объявлении говорится, что работнику предоставят домик с несколькими спальнями, будут платить 28 тысяч фунтов в год (около 650 тысяч леев). А также он станет членом замечательной команды, которая по-настоящему увлечена своим делом. Сейчас на острове проживает 30 человек, но ежегодно его посещают 350 тысяч туристов, пишет life.



Фото: Instagram/stmichaelsmount

Однако есть и несколько требований к потенциальному счастливчику. У претендента должен быть достойный опыт работы с растениями. Он должен быть физически вынослив и иметь крепкие нервы. Ведь ему придётся скакать по скалам, расположенным среди моря. Да ещё и как следует заботиться о редкой и прекрасной флоре вокруг.