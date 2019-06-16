Крупный пожар в субботу, 15 июня, охватила погреб с коньяком емкостью 2500 гектолитров (250 тысяч литров) во французском департаменте Шаранта, являющемся частью региона Коньяк, обошлось без жертв. Об этом сообщает BFMTV.
Пожар вспыхнул в полдень в субботу. 70 пожарных, прибывших для его ликвидации, взяли огонь под контроль во второй половине дня, пишет Корреспондент.
"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 м2, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 м2", - сказал капитан Дэвид Барден с ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты.
"Нам удалось защитить соседний ликеро-водочный завод, внутри которого было около 350 гектолитров, и дюжину сельскохозяйственных машин", - сказал он, добавив, что пожарным пришлось перерезать линию электропередачи 20 тысяч вольт недалеко от места пожара.
Пожарные следили за местом происшествия всю ночь, поскольку в погребе все еще оставалось немного алкоголя и могло возникнуть новое возгорание.
"Коньяк имеет крепость 40 градусов и поэтому легковоспламеняющийся ", - сказал капитан Барден.
Пожары на винокурнях региона Коньяк довольно редкие, но особенно опасны, поскольку во время таких пожаров выделяется много тепла, мало дыма, а пламя синего цвета малозаметно.
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