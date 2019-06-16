По меньшей мере четыре человека утонули за эти пару дней в водоемах страны. Первый случай произошел в селе Грэсены Унгенского района накануне. Там в озере утонул 19-летний парень. Молодой человек отдыхал на берегу с друзьями, пошел купаться и не вернулся.
В другом случае в воде погиб восьмилетний мальчик. Родители сообщили, что он не вернулся домой. Полицейские нашли одежду ребенка на берегу реки Реута. А прибывшие на место происшествия водолазы вытащили его тело из воды.
"Еще один случай утопления произошел у села Бричаны, там утонул мужчина. Его тело до сих пор не обнаружили. Поисковая операция продолжается."
А этой ночью в Днестре у села Маловата Ноуэ Дубоссарского района утонул 37-летний мужчина. Спасателей вызвали после полуночи. Они вытащили тело погибшего из воды через час после прибытия на место. Точные причины трагедии устанавливаются.
Комментарии
- В Китае зажглись "морские свечи"
- Ренато Усатого задержали на молдавской таможне
- 13 человек отравились на поминках в Сорокском районе
- Мужчина утонул в Днестре в Дубоссарском районе
- В Дурлештах едва не сгорел дом после удара молнии
- Житель Тараклии понесет наказание за жестокое обращение с животными
- Авария с участием пяти машин произошла вблизи кишиневского аэропорта
- Мунсовет требует отставки Руслана Кодряну и Нистора Грозаву
- Вандалы продырявили сетку вокруг футбольного поля в парке "Долина роз"
- Полицейские задержали подозреваемого в совершении серий краж на сумму более 70 тысяч леев
- Какой будет погода в Молдове в начале недели
- В селе Старая Добруджа выращивают более 150 видов роз
- В Китае зажглись "морские свечи"
- Британка ежедневно пила виски и умерла в 112 лет
- Трагедия на воде: четверо человек утонули в Молдове в выходные
- Ренато Усатого задержали на молдавской таможне
- Во сколько обойдется отдых в Вадул-луй-Водэ этим летом
- На остров, напоминающий сказочный мир, требуется садовник с зарплатой 650 тысяч леев
- В Дурлештах едва не сгорел дом после удара молнии
- 13 человек отравились на поминках в Сорокском районе
- Майя Санду признает, что решение Конституционного Суда - законно
- Ион Чебан требовал по 50 000$ за завершение протестов на стройках Кишинева. АУДИО
- Депутаты Европейского парламента: Решения Конституционного суда необходимо соблюдать
- Путин признает, что контролирует Санду и Нэстасе совместно с Додоном: Они условно прозападные
- Блок ACUM: Додон - предатель, который хочет федерализировать Молдову
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня предстоят незапланированные траты. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md