Трагедия на воде: четверо человек утонули в Молдове в выходные

По меньшей мере четыре человека утонули за эти пару дней в водоемах страны. Первый случай произошел в селе Грэсены Унгенского района накануне. Там в озере утонул 19-летний парень. Молодой человек отдыхал на берегу с друзьями, пошел купаться и не вернулся.

В другом случае в воде погиб восьмилетний мальчик. Родители сообщили, что он не вернулся домой. Полицейские нашли одежду ребенка на берегу реки Реута. А прибывшие на место происшествия водолазы вытащили его тело из воды.

"Еще один случай утопления произошел у села Бричаны, там утонул мужчина. Его тело до сих пор не обнаружили. Поисковая операция продолжается."

А этой ночью в Днестре у села Маловата Ноуэ Дубоссарского района утонул 37-летний мужчина. Спасателей вызвали после полуночи. Они вытащили тело погибшего из воды через час после прибытия на место. Точные причины трагедии устанавливаются.