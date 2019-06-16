В Китае зажглись "морские свечи"

В Китае начался сезон быстрого распространения планктона Noctiluca scintillans, сообщает DailyMail.

На русском языке эти микроорганизмы называют "ночесветками" или "морскими свечами". В спокойном состоянии они не светятся, но при малейшем физическом раздражении начинают излучать свечение, пишет Моя Планета.

Обычно ночесветки обитают в прибрежных водах рядом с устьями рек, наиболее активны в теплой воде (чем и объясняется их сезонность — с апреля по август).