В селе Старая Добруджа выращивают более 150 видов роз

Село Старая Добруджа можно смело назвать долиной роз. Его жители вот уже 30 лет выращивают эти цветы. Всего более 150 видов. Каждое лето село превращается в цветочный ковер.

Марина Брагарь выращивает розы на 30 сотках.

"Сортов роз у меня более ста видов, они все разные. Есть однотонные, есть двухцветные, причем с одной стороны один цвет лепестка, с другой стороны - другой, есть с полосочками", - сказала цветовод Марина Брагарь.

Кусты роз растут медленно - за три года достигают лишь метра в высоту.

"Их сезон посадки с середины марта по середину ноября. Цветут они три раза в год. Начинают цвести они в конце мая, зависит от погоды, могут и раньше начать", - сказала Марина Брагарь.

26-летняя предпринимательница выращивает цветы на продажу.

Сосед Марины 45-летний Григорий Бидяк выращивает около 60 видов розовых кустов. Некоторые он привез из-за границы.

"Мы сажаем всегда 30-40 тысяч. Но выходит около 20-22 тысяч роз. Половина ветром ломает, половина не приживается, не все приживается как мы хотим", - сказал цветовод Григорий Бидяк.

Розы Григория пользуются большим спросом у ландшафтных дизайнеров, и не только из Молдовы, но и из Италии и Турции.