Какой будет погода в Молдове в начале недели

В понедельник, 17 июня, в Молдове ожидается переменная облачность.

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 27 градусов, в Бельцах на градус выше. В Оргееве плюс 29. В Тирасполе 30 градусов, в Леове 31. В Комрате и Кагуле температурный максимум составит 32 градуса.

В столице ночью 19 градусов, днем термометры покажут плюс 30. В ближайшие дни прогнозируют дожди с грозами. Ночью ожидается до 20 градусов, днем до плюс 31.

В последующие дни синоптики обещают снижение дневных температур на 1 градус, но вряд ли это принесет значительное облегчение. Судя по прогнозу, в ближайшую неделю каких-то изменений в погоде ожидать не приходится.