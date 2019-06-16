Кишиневский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Международный аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Информацию подтвердил директор аэропорта Петру Жардан.

Неизвестный позвонил и сообщил о заложенной бомбе. На место уже прибыли саперы и кинологи с собаками.

В связи с этим задержано несколько рейсов.

Личность звонившего устанавливают специалисты.