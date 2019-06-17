Ложной оказалась тревога о заложенной бомбе в столичном аэропорту. Неизвестный пока человек сообщил о взрывном устройстве накануне вечером. По тревоге эвакуировали всех находившихся на территории и в здании. Самолеты не взлетали и не заходили на посадку, пассажиров на борт не пускали.
Из-за тревоги задержали несколько авиарейсов, в том числе из Москвы. В посадке отказали в том числе самолетам, летевшим из Венеции и Дублина.
"Мы только что приехали, но не пускают. Мы ждем около получаса, другие ждут дольше".
Никаких взрывных устройств на территории не нашли. Аэропорт возобновил деятельность.
Личность звонившего устанавливается. Ему грозит 42 тысячи леев штрафа, 240 часов общественных работ или до трех лет тюрьмы.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не спешите довериться малознакомым людям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md