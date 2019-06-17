Сообщение о заложенной бомбе в столичном аэропорту оказалось ложным

Ложной оказалась тревога о заложенной бомбе в столичном аэропорту. Неизвестный пока человек сообщил о взрывном устройстве накануне вечером. По тревоге эвакуировали всех находившихся на территории и в здании. Самолеты не взлетали и не заходили на посадку, пассажиров на борт не пускали.

Из-за тревоги задержали несколько авиарейсов, в том числе из Москвы. В посадке отказали в том числе самолетам, летевшим из Венеции и Дублина.

"Мы только что приехали, но не пускают. Мы ждем около получаса, другие ждут дольше".

Никаких взрывных устройств на территории не нашли. Аэропорт возобновил деятельность.

Личность звонившего устанавливается. Ему грозит 42 тысячи леев штрафа, 240 часов общественных работ или до трех лет тюрьмы.