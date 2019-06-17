Ренато Устатый вернулся в страну спустя два с половиной года

Спустя два с половиной года Ренато Усатый вернулся в страну. На границе лидера формирования "Наша партия", на имя которого выдано два мандата на арест, задержали прокуроры и сопроводили на допрос. Спустя четыре часа Усатого освободили.

Прокуроры объяснили, что поправки в Уголовно-процессуальном кодексе позволяют оставлять на свободе граждан с мандатом на арест. Освобождение бывшего бельцкого мэра прокомментировала и премьер Майя Санду. Она написала в соцсетях, что решение прокуроров вызывает множество вопросов.

Лидер формирования "Наша партия" приехал накануне на таможню Скулены. Там его встречали однопартийцы и сторонники.

Усатый приветствовал сторонников из автомобиля, в котором за ним приехали прокуроры.

В прокуратуру Усатого сопровождала небольшая, но агрессивная группа сторонников. Им не понравилось, что прокуратуру охраняли карабинеры. Один из активистов заявил, что звонил главе МВД.

"Я звоню министру, а он не отвечает. Кто распорядился вывести людей в воскресенье?"

Ренато Усатый покинул страну в октябре 2016. Его обвиняют в покушении на русского банкира Германа Горбунцова и незаконном ввозе в страну денег из России. Бывший бельцкий мэр все обвинения отвергает.