В ДТП в Италии погибли граждане Молдовы

Граждане Молдовы, проживающие в Италии, попали в серьезное ДТП. Машина, в которой ехали двое супругов и четверо их детей, столкнулась с автобусом.

Мужчина и его 13-летняя дочь скончались на месте. Женщина и еще трое детей 6,7 и 14 лет госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным полиции, авария произошла накануне вечером близ итальянского города МЕстре. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. Начато расследование.