В Оргееве прошел фестиваль клубники и вина

Клубникой, шампанским и вином угощали гостей фестиваля клубники, который организовали в Оргееве. А развлекали их музыкой и танцами.

Территорию разделили на несколько зон - отдыха, еды и развлечений.

Организовали для посетителей и различные экскурсии. Провели их по местным винным подвалам. Среди гостей были и иностранные туристы, в том числе из Японии.

"Наш традиционный спиртной напиток - сакэ. Мы также его пьем."

"Мы давно хотели посетить Молдову. Здесь очень добродушные и веселые люди, и все, что здесь происходит очень естественно."

Впервые на фестивале организовали ярмарку ручных изделий. Свои работы представили десятки мастеров.

"Мы привезли различные вещи, сувениры, все очень красивое. Взяли все, что касается винной тематики,у нас много подставок для вина."

Цель фестиваля - продвижение винной продукции.

"На этом фестивале мы представляем всю нашу продукцию, внимание акцентируем на винах которые удостоились медалей, у нас таких 15 видов", - сказала организатор Алена Гончаренко.

Фестиваль клубники и вина организовали третий раз.