Клубникой, шампанским и вином угощали гостей фестиваля клубники, который организовали в Оргееве. А развлекали их музыкой и танцами.
Территорию разделили на несколько зон - отдыха, еды и развлечений.
Организовали для посетителей и различные экскурсии. Провели их по местным винным подвалам. Среди гостей были и иностранные туристы, в том числе из Японии.
"Наш традиционный спиртной напиток - сакэ. Мы также его пьем."
"Мы давно хотели посетить Молдову. Здесь очень добродушные и веселые люди, и все, что здесь происходит очень естественно."
Впервые на фестивале организовали ярмарку ручных изделий. Свои работы представили десятки мастеров.
"Мы привезли различные вещи, сувениры, все очень красивое. Взяли все, что касается винной тематики,у нас много подставок для вина."
Цель фестиваля - продвижение винной продукции.
"На этом фестивале мы представляем всю нашу продукцию, внимание акцентируем на винах которые удостоились медалей, у нас таких 15 видов", - сказала организатор Алена Гончаренко.
Фестиваль клубники и вина организовали третий раз.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СТРЕЛЕЦ
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не спешите довериться малознакомым людям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md