В селе Фынтыница Дрокиевского района организовали конные скачки

Скачки устроили в селе Фынтыница Дрокиевского района. В них приняли участие 12 жокеев из северных районов страны и из Гагаузии. Соревновались они в нескольких возрастных категориях скакунов. В категории лошадей до трех лет первым к финишу пришли жокеи из Чадыр-Лунги.

Некоторым участникам пришлось сойти с дистанции.

"Не слушается, тянет повозку назад. Раньше он был в упряжке с тремя лошадьми, а сейчас один. и вот не выдержал до конца."

Поддерживали участников десятки зрителей.

"Очень красиво, отличная атмосфера."

"Я был и в прошлом году, я с севера, у нас такого не увидишь, одно удовольствие. Любители животных получают истинное удовольствие."

Скачки в селе Фынтыница уже стали традицией. Их проводят третий год подряд.

"Такие соревнования больше организовывают в центре и на юге страны. У нас с инициативой выступили наездники, которые купили породистых лошадей. Есть у нас и Орловские рысаки. Участвовать в скачках можно только на таких скакунах", - сказал мэр села Фынтыница Вячеслав Бабуч.

Закончились скачки концертом.