В Старом Оргееве прошёл заключительный день фестиваля под открытым небом DescOperă

Накануне в заповеднике Старый Оргеев прошел заключительный концерт фестиваля DescOperă. В живописной атмосфере звучала музыка Штрауса.

"Прекрасное место, неповторимый концерт. Нам очень нравится, это уже третий фестиваль, на который мы приезжаем".

"С каждым годом все приятнее, потому что собираются все больше любителей музыки, а это очень важно".

Почетный гость фестиваля меццо-сопрано Любица Вранеш, солистка Национальной оперы Белграда, приехала в Молдову во второй раз.

"Люблю молдавскую публику, она принимает меня очень тепло и с любовью, я чувствую это, когда нахожусь на сцене. Здесь удивительное место, оно помогает артисту чувствовать себя отлично", - сказала меццо-сопрано, Сербия Любица Вранеш.

Того же мнения о прошедшем концерте были солисты Национального театра оперы и балета Анна Черникова и Владимир Драгош.

"Приятная атмосфера, чистый воздух, природа, красивая классическая музыка - это божественное сочетание, которое стоит того, чтобы музыку слушали и ценили. Я очень рада, что фестиваль становится все популярнее, все больше людей сюда приезжают", - сказала сопрано Анна Черникова.

Дирижером всех четырех фестивалей был австриец Фридрих Пфайффер. DescOperă организует министерство образования, культуры и исследований.