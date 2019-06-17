Массовое отравление после поминок в Сороках: 20 человек госпитализированы

С поминок в больницу. 20 человек, в том числе четверо детей, госпитализировали с отравлением. Первые пациенты стали поступать накануне рано утром. Все они были на похоронах в селе Голошница Сорокского района.

"Почувствовали себя плохо где-то в час ночи. Головокружение, боли в животе. Мы ели на поминках рыбу, картошку с мясом, салаты".

"Картошку с чесноком и мясом, голубцы, скумбрию. Думаю, от крабового салата было плохо, майонез был какой-то жидкий, как вода".

Врачи говорят, что жизни пациентов вне опасности.

"Состояние у большинства пациентов средней тяжести, двоих отпустили домой, их удовлетворительное состояние, в госпитализации не нуждаются", - сказала врач Родика Алексей.

Еду для поминального стола заказывали в одном из заведений.

"Специалисты взяли на месте 12 проб продовольствия, они уже в лаборатории Центра общественного здоровья. По предварительной информации, еду готовили на предприятии в Дрокии. Высокие температуры и антисанитарные условия в том месте, где прошли поминки, условия транспортировки - все эти причины расследуются", - сказал глава УОЗ, Сороки Владимир Гуцу.

Деятельность кейтеринговой компании приостановили.