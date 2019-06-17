Стрельба на выпускном в Филадельфии: один погибший, семь раненых

По меньшей мере один человек погиб и еще семь пострадали в результате стрельбы на выпускном вечере в Филадельфии в штате Пенсильвания, что в США. Как сообщил телеканал NBC, инцидент произошел на вечеринке, где собралось около 60 человек.

По словам правоохранителей, четыре несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет получили огнестрельные ранения, которые не представляют угрозы для жизни. В основном стреляли в ноги, пишет Корреспондент. Полиция ведет поиск подозреваемого.

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