Астрологи советуют уделить время себе и составлению планов на будущее.
Июньское полнолуние носит название клубничного или розового полнолуния, но ожидать, что спутник Земли предстанет на ночном небосводе в такой цвете, не стоит. Есть у июньского полнолуния еще одно название — медовое, передает УНИАН.
Полнолуние в июне: когда, дата и время
Первое летнее полнолуние состоится 17 июня в 11:30 по молдавскому времени.
Полнолуние 17 июня: особенности и советы астрологов
Что касается астрологических особенностей первого летнего полнолуния, то произойдет оно в не самом спокойном знаке – огненного Стрельца. Однако бояться не стоит: энергетика знака хоть и довольно мощная, но предсказуемая и сфокусированная. Вероятность неприятных сюрпризов в этот день, по заверениям астрологов, будет максимально низкой. "В этот день можно менять обстановку, смело отправляться на поиски вдохновения в другие города и даже страны, - рассказала КП астролог Эмма Литвинова. – Стрелец разбудит тягу к знаниям и информации.
Возникнет желание как учиться, так и поучать. Но учтите, что ваши нравоучения могут не понравиться вашим близким". Переворотов и преображений в любовной сфере ждать не стоит. Напротив, возможен застой в развитии отношений, поэтому лучше провести день в уединении, не требуя ничего от второй половинки. Астролог напоминает: в полнолуние людям свойственно все преувеличивать, поэтому старайтесь не поддаваться эмоциям и не принимать необдуманных решений.
А вот в финансовой и деловой сфере наоборот нужно проявить активность. Начатые в этот день проекты будут довольно перспективными и успешными.
Кроме того, во время этого полнолуния можно будет четко рассмотреть все свои плюсы и минусы, услышать свою интуицию, прочувствовать свои тайные желания и мечты – это будет полезно для составления дальнейшего плана действий.
Повернуть удачу лицом к себе в полнолуние проще простого, утверждает астролог. Главное – сохранять спокойствие и позитив даже в самых неожиданных ситуациях.
Также в этот день ничего не требуйте от окружающих. Еще один совет: воздержитесь от переедания и алкоголя. Больше отдыхайте и слушайте себя, тем более что этот понедельник в Украине – выходной.
В этот день ожидается общее повышение жизненного тонуса и улучшение состояния здоровья, усиление интуиции, более эффективное взаимодействие с другими людьми. Благоприятно клубничное полнолуние-2019 для реализации творческих способностей. Тем, кто до этого момента никогда не занимался какой-либо деятельностью, особенно – связанной с искусством, творчеством - но хотел попробовать, именно в этот период и стоит попытать счастья на новом поприще.
Как полнолуние в июне повлияет на знаки Зодиака
Больше всего полнолуние повлияет на такие знаки Зодиака как Близнецы, Дева и Рыбы. Чувственные и романтичные натуры будут ощущать некий прилив энергии и желание что-либо кардинально поменять в своей жизни, говорит астролог Эмма Литвинова. Но она предупредила: с переменами лучше не спешить – можно наделать кучу ошибок.
Лунный календарь на июнь
funtikday.ru
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/lite/astrology/10587729-polnolunie-17-iyunya-chto-nelzya-delat-i-kak-klubnichnaya-luna-povliyaet-na-znaki-zodiaka.html
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ОВЕН
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День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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РАК
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ВЕСЫ
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РЫБЫ
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не спешите довериться малознакомым людям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md