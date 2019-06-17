Полнолуние 17 июня: что нельзя делать и как Луна повлияет на знаки Зодиака

Астрологи советуют уделить время себе и составлению планов на будущее.

Июньское полнолуние носит название клубничного или розового полнолуния, но ожидать, что спутник Земли предстанет на ночном небосводе в такой цвете, не стоит. Есть у июньского полнолуния еще одно название — медовое, передает УНИАН.

Полнолуние в июне: когда, дата и время

Первое летнее полнолуние состоится 17 июня в 11:30 по молдавскому времени.

Полнолуние 17 июня: особенности и советы астрологов

Что касается астрологических особенностей первого летнего полнолуния, то произойдет оно в не самом спокойном знаке – огненного Стрельца. Однако бояться не стоит: энергетика знака хоть и довольно мощная, но предсказуемая и сфокусированная. Вероятность неприятных сюрпризов в этот день, по заверениям астрологов, будет максимально низкой. "В этот день можно менять обстановку, смело отправляться на поиски вдохновения в другие города и даже страны, - рассказала КП астролог Эмма Литвинова. – Стрелец разбудит тягу к знаниям и информации.

Возникнет желание как учиться, так и поучать. Но учтите, что ваши нравоучения могут не понравиться вашим близким". Переворотов и преображений в любовной сфере ждать не стоит. Напротив, возможен застой в развитии отношений, поэтому лучше провести день в уединении, не требуя ничего от второй половинки. Астролог напоминает: в полнолуние людям свойственно все преувеличивать, поэтому старайтесь не поддаваться эмоциям и не принимать необдуманных решений.



А вот в финансовой и деловой сфере наоборот нужно проявить активность. Начатые в этот день проекты будут довольно перспективными и успешными.

Кроме того, во время этого полнолуния можно будет четко рассмотреть все свои плюсы и минусы, услышать свою интуицию, прочувствовать свои тайные желания и мечты – это будет полезно для составления дальнейшего плана действий.



Повернуть удачу лицом к себе в полнолуние проще простого, утверждает астролог. Главное – сохранять спокойствие и позитив даже в самых неожиданных ситуациях.

Также в этот день ничего не требуйте от окружающих. Еще один совет: воздержитесь от переедания и алкоголя. Больше отдыхайте и слушайте себя, тем более что этот понедельник в Украине – выходной.

В этот день ожидается общее повышение жизненного тонуса и улучшение состояния здоровья, усиление интуиции, более эффективное взаимодействие с другими людьми. Благоприятно клубничное полнолуние-2019 для реализации творческих способностей. Тем, кто до этого момента никогда не занимался какой-либо деятельностью, особенно – связанной с искусством, творчеством - но хотел попробовать, именно в этот период и стоит попытать счастья на новом поприще.

Как полнолуние в июне повлияет на знаки Зодиака

Больше всего полнолуние повлияет на такие знаки Зодиака как Близнецы, Дева и Рыбы. Чувственные и романтичные натуры будут ощущать некий прилив энергии и желание что-либо кардинально поменять в своей жизни, говорит астролог Эмма Литвинова. Но она предупредила: с переменами лучше не спешить – можно наделать кучу ошибок.

Лунный календарь на июнь







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Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/lite/astrology/10587729-polnolunie-17-iyunya-chto-nelzya-delat-i-kak-klubnichnaya-luna-povliyaet-na-znaki-zodiaka.html