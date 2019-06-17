В Индии из-за аномальной жары погибли 70 человек

По меньшей мере 70 человек погибли из-за аномальной жары в нескольких районах индийского штата Бихар, передает Xinhua.

Максимальная температура воздуха в нескольких районах штата превысила нормальную отметку более чем на 5 градусов Цельсия. По прогнозу синоптиков, жара будет держаться еще несколько дней, пишет Корреспондент.



По данным метеорологической службы Индии, за последнее время температура воздуха в Дели, Раджастхане и Уттар-Прадеше превысила 48 градусов Цельсия, а в некоторых районах достигла 50,8 градусов Цельсия приблизившись к исторической рекордной отметке в Индии в 51 градус.