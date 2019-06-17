В Венесуэле 16 человек погибли из-за лопнувшей шины автобуса

Рейсовый автобус потерял управление и рухнул в овраг в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса в Венесуэле в воскресенье, 16 июня, унесло жизни 16 человек, еще более 30 пострадали, сообщает 20 minutos.



Автобус следовало из города Сан-Кристобаль в Маракайбо, когда у него лопнула шина. После этого он съехал с дороги и перевернулся, передает Корреспондент.



Пострадавших доставили в больницу, а на место прибыли полиция и спасатели.