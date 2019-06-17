В Польше из-за ураганов без света остались более 11 тысяч домохозяйств

Больше всего домов – около шести тысяч – были обесточены в Западно-Поморском воеводстве Польши.

В Польше из-за ураганов были обесточены более 11 тыс. домашних хозяйств. Об этом сообщили в Правительственном центре безопасности, информирует Радио Польша.

"Более 11 тыс. домашних хозяйств остались без электричества после ураганов, которые прокатились практически по всей территории Польши в ночь на 16 июня", - говорится в сообщении, передает Корреспондент.

По словам пресс-секретаря Правительственного центра безопасности Анны Адамкевич, больше всего домов – около 6 тыс. – были обесточены в Западно-Поморском воеводстве.

Спасатели все время работают над устранением последствий ненастья.

Как сообщалось, в Херсонской области по состоянию на утро 16 июня остаются подтопленными 232 домохозяйства, в том числе 34 жилых дома.