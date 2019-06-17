Часть улицы Тигина перекроют на месяц: как изменится маршрут общественного транспорта

Мэрия Кишинева сообщает, что с 17 июня по 31 июля движение транспорта по улице Тигина между улицами 31 августа 1989 и Букурешть будет временно приостановлено из-за ремонтных работ.

В связи с этим в указанный период изменится маршрут общественного транспорта.

Автобус №9:

Туда – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Измаил, Букурешть, Тигина, Алексей Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы

№13:

Туда – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Чуфля, Дачия и далее по установленному маршруту.

№190:

Туда – от Тигина по бульвару Штефана чел Маре, Измаил, Букурешть, Тигина, Алексей Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.

№178, 192:

Туда – от улицы Тигина по бульвару Штефана чел Маре, Василе Александри и далее по установленным маршрутам.