Мэрия Кишинева сообщает, что с 17 июня по 31 июля движение транспорта по улице Тигина между улицами 31 августа 1989 и Букурешть будет временно приостановлено из-за ремонтных работ.
В связи с этим в указанный период изменится маршрут общественного транспорта.
Автобус №9:
Туда – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Измаил, Букурешть, Тигина, Алексей Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.
Микроавтобусы
№13:
Туда – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Чуфля, Дачия и далее по установленному маршруту.
№190:
Туда – от Тигина по бульвару Штефана чел Маре, Измаил, Букурешть, Тигина, Алексей Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.
№178, 192:
Туда – от улицы Тигина по бульвару Штефана чел Маре, Василе Александри и далее по установленным маршрутам.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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КОЗЕРОГ
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День подобьет Вас на споры со старшими. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не спешите довериться малознакомым людям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md