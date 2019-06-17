В выходные более 6000 человек обратились в реабилитационные пункты для защиты от жары

В выходные дни более 6000 человек обратились в реабилитационные пункты, которые установила Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций для защиты граждан от жары.

Палатки работают с 11.00 до 18.00 в Кишинев, а также в Кагуле, Бельцах, Каушанах, Хынчештах, Унгенах и Комрате. Всего по стране установлено 12 палаток. В этих пунктах люди могут выпить воды, отдохнуть от палящего солнца и получить помощь в случае перегрева. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила действие желтого о кода метеоопасности в связи с жаркой погодой. Сегодня, 17 июня, в большинстве районов страны максимальная температура достигнет +34°C.

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