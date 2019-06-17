Выражаемся яснее: при правильной постановке вопроса ребёнок предпочтёт овощи сладостям

Если психика взрослых во многом изучена, то понять, что происходит в головах маленьких детей возможно далеко не всегда.

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне впервые выяснили, что для детей, вынужденных делать выбор, решающим является порядок предложенных вариантов. Оказывается, малыши до трёх лет склонны выбирать последнее из предложенного ряда предметов, даже если это не то, что они хотят, пишет Вести.ru.

"Взрослые в состоянии различать альтернативы и чаще выбирают первое из предложенного. Однако дети, в особенности до трёхлетнего возраста, которые иногда ещё не очень хорошо понимают речь, демонстрируют обратное поведение и выбирают последнее. Это так называемый эффект свежести (когда сначала вспоминается то, что упоминалось в конце списка – прим. ред.). Данная область поведения детей до сих пор не была изучена и обнаружить такое явления было весьма захватывающе", – рассказывает психолог-когнитивист Эмили Самнер (Emily Sumner) в пресс-релизе университета.

В новом необычном исследовании принимали участие 24 ребёнка в возрасте от одного года девяти месяцев до двух лет и двух месяцев. Учёные в игровой форме задавали им 20 альтернативных вопросов (то есть предполагающих выбор одного из нескольких вариантов ответа), прося выбрать один из двух предметов. Например: "На поляне растут сосны или дубы?". Когда дети делали выбор, им давали стикер с изображением выбранного предмета.

Если дети не говорили, что из предложенного они хотят, исследователи показывали две картинки по очереди и малыши просто указывали на ту, которая им больше нравилась.

Затем этот же вопрос задавался повторно, но варианты менялись местами.

Психологи, проводившие эксперимент, выявили интересную закономерность: в 85,2% случаев дети выбирали именно последнюю из двух предложенных альтернатив. В случае, если ребёнок отвечал не вербально, а указывал пальцем на желаемый предмет, последняя вещь выбиралась лишь в половине случаев (51,6%).

По словам Самнер, такое различие связано с особенностями развития так называемой рабочей или оперативной памяти у детей. Именно с её помощью человек удерживает в голове небольшие объёмы текущей информации.

"Когда ребёнок показывает на предмет, он видит возможные варианты и выбирает то, что предпочитает в данный момент. Если же дети не имеют визуальных ориентиров и только слышат "или", то "ухватываются" за последний упомянутый вариант. Дети понимают звуковую структуру речи, но необязательно знают значение слов. Так что они часто просто повторяют последнюю из предложенных опций", – объясняет ведущий автор исследования.

Чтобы проверить, работает ли подобный механизм при обычных взаимодействиях в реальной жизни, исследователи обратились к речевому корпусу Child Language Data Exchange System (CHILDES), основанному в 1984 году. Это большая база данных, хранящая информацию о процессе усвоения языка, в которой записаны разговоры родителей со своими маленькими детьми.

Учёные проанализировали 534 альтернативных вопроса и обнаружили, что чем старше ребёнок, тем меньше выражен эффект свежести. Если двухлетки выбирали последний вариант в 64% случаев, то дети 3-4 лет – уже в 50%. Это дало основания предполагать, что подобное психологическое явление наблюдается примерно до возраста трёх лет.

Психологи провели также дополнительные исследования с участием 24 дошкольников, которые обычно демонстрируют более развитую речь. Специалисты хотели выяснить, как будут влиять на выбор возраст детей и длина предлагаемых слов.

Для ребят была разработана игра, в которой они помогали исследователю давать имена игрушкам. Детям предлагали выбрать имя из двух придуманных слов. Количество слогов в словах постепенно возрастало от 1 до 4. Например, экспериментатор спрашивал: "Мы назовём игрушку Стог или Миб?" или "Хутамавирл или Хайкидоси?".

Когда все игрушки были названы, задание повторялось, но выдуманные имена предлагались в обратном порядке, как и в эксперименте с младшими участниками.

Оказалось, большинство дошкольников также были склонны выбирать последнее из двух предложенных им неизвестных слов. Кроме того, дальнейшие наблюдения показали, что с возрастанием количества слогов в словах эта тенденция усиливалась.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в условиях "перегрузки" рабочей памяти (в данном случаем многосложными выдуманными словами), психика детей старшего возраста "откатывается" к более ранним способам реагирования. То есть поведение старших детей становится похожим на поведение их маленьких коллег по эксперименту: они просто начинают выбирать последнее из предложенного.

"Наша работа демонстрирует важность изменения порядка предлагаемых вариантов при выяснении предпочтений маленьких детей, потому что они не всегда знают, что говорят", – считает Эмили Самнер.

По её словам, детские психологи должны принимать во внимание эффект свежести при использовании методов, требующих устных ответов от тестируемых. Однако, родители вполне могут использовать эту особенность детской памяти, спрашивая, хочет их ребёнок мороженое или брокколи.