Посол Молдовы в США подала в отставку

Посол Молдовы в США Кристина Балан подала в отставку.

"Правительство во главе с Демократической партией подало в отставку в пятницу. В это время я направлялся в Молдову для запланированного ежегодного отпуска. Будучи политическим назначенцем, я ушла в отставку с должности посла Республики Молдова в Соединенных Штатах. Я желаю новой команде успехов", - сказала Кристина Балан на своей странице в Facebook.

Напомним, что на прошлой неделе Демократическая партия Молдовы решила отказаться от власти во избежание дестабилизации ситуации в стране.