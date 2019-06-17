Пищевые добавки: опасные и безопасные

Под буквой "E" и порядковым номером в составе продукта скрываются пищевые добавки. Среди них — консерванты, усилители вкуса, загустители и разрыхлители. Часть из них вполне безопасна, зато других стоит избегать, как огня!

Легче всего запомнить безопасные для здоровья "Е"-шки. Их немного.

Безопасно

E100 — Куркумины. E101 — Рибофлавин E106 — Рибофлавин-5Е160a — КаротиныЕ161b — ЛютеинE300 — Аскорбиновая кислота (витамин С) E306-Е309 — Токоферол (витамин Е). Е440 — ПектинЕ641, Е642 — L-лейцин и лизин (аминокислоты). Е916, Е917 — Кальция йодат

Опасных пищевых добавок, максирующихся под буквой Е (Европа) и цифрами гораздо больше.

Подозрительно

E104, E122, E141, E171, E173, E241, E477

Опасные, но разрешенные

Е250 — Нитрит натрия. Канцерогенен и токсичен в больших дозах, помогает сохранять мясу "свежесть" — антиокислитель. Производители добавляют аскорбиновую кислоту, чтобы снизить вред, и в целом употреблять продукты с этой добавкой можно. Но осторожно.

E251 — Нитрат натрия. Любимая добавка колбасников и производителей консервов. Те же опасности, что и у нитрита натрия.

Е102 — краситель, изредка вызывает аллергические реакции.

Е220 — диоксид серы, убивает бактерии, изредка вызывает осложнения у астматиков.

Е320 — антиоксидант и консервант, канцерогеннен для мышей в больших дозах. В малых, похоже, не опасен. Но все равно под сомнением.

Е210 и Е211 — бензойная кислота бензоат натрия. Консервант, который может стать опасным при сочетании с аскорбиновой кислотой.

Е222 — используется в виноделии и при изготовлении сухофруктов. Порой вызывает аллергию

Е230 — дифенил. Используется для перевозки фруктов, особенно цитрусовых, вызывает аллергию и раздражение дыхательных путей. Поэтому важно мыть фрукты и счищать кожуру перед употреблением.

Запрещенные

Радикально черный краситель Е151 запрещён в США, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Японии, Финляндии. Может вызывать аллергию и приступы астмы.

Вызывающие зависимость

Е-621 — глутамат натрия. Иногда эту пищевую добавку называют "пятым вкусом". Его любят добавлять производители фаст-фуда и чипсов. Любая еда с этой добавкой воспринимается человеком как "очень вкусная". Вызывает зависимость.