Полицейский, спровоцировавший смертельное ДТП в Кетросу, осужден на семь лет лишения свободы

Патрульный полицейский, который два года назад сел пьяным за руль и совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб его пассажир, осуждён на семь лет лишения свободы. Тогда, чтобы избежать наказания, до прибытия следственной группы полицейский переместил тело погибшего пассажира за руль, стремясь ввести в заблуждение правоохранительные органы.

По данным Генеральной прокуратуры, в июне 2017 года полицейский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля, в котором находились ещё два пассажира. Двигаясь из села Кетросу района Анений-Ной в направлении столицы, полицейский пошёл на обгон, но не справился с управлением и совершил боковое столкновение с другой машиной. В результате оба автомобиля были повреждены, а один из пассажиров, находившихся в машине полицейского, военнослужащий из Министерства обороны, которому было 26 лет, погиб на месте.

Стремясь избежать наказания, полицейский перетащил тело пассажира за руль, пытаясь создать у сотрудников правоохранительных органов впечатление, будто погибший вёл транспортное средство в момент столкновения. Проведённая в Румынии экспертиза ДНК показала, что именно полицейский находился за рулём машины.

Он был приговорён к семи годам лишения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами в течение пяти лет. Он также должен выплатить наследнику потерпевшей стороны 164 тысячи леев в качестве компенсации за причинённый моральный и материальный ущерб. Ещё 22 тысячи леев он должен будет выплатить государству за судебные издержки.

Одновременно с этим, в целях обеспечения исполнения приговора в части, относящейся к гражданскому иску, наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также на финансовые средства подсудимого, в пределах суммы причинённого ущерба. Кроме того прокуроры должны дать квалификацию действиям других лиц, способствовавших сокрытию правды в рамках этого дела.