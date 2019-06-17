Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но возил туристов в Челябинск

Предприимчивый китаец возил туристов в "Чернобыль". И все были довольны, потому что антураж соответствовал, дозиметры пищали как в Припяти и было что рассказать друзьям и знакомым. Вот только любителей экзотики отправляли вовсе не в зону взрыва Чернобыльской АЭС, а в Челябинск.

Выяснилось это, когда, якобы, тур для себя и своей семьи купил глава Минэнерго Китая Ла Миндун.Сам чиновник был уже в 80-х в Чернобыле и легко опознал подлог. Теперь незадачливый гид получил 10 лет за мошенничество, а спрос на туры уже в настоящий Челябинск резко возросли, передает Рамблер.

Организатор поездок рассказывал, что последствия аварии удалось преодолеть настолько, что люди снова могут жить в поселениях, но радиационный фон по-прежнему остается нестабильным.

"Если взять радиационный фон Челябинска, то местами он выглядит как Припять, поэтому нет ничего удивительного в том, что наш город выдали за Чернобыль", — цитирует уральских экологов портал topnewsrussia.ru.

Эта новость облетела весь интернет, однако сами челябинцы считают, что такое вряд ли возможно. Ведь даже в аэропорту трудно пропустить огромную надпись "Челябинск", хотя другие уверены, для китайцев русские буквы, что для нас иероглифы.