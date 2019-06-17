Туристов в Китае начнут обслуживать роботы

Власти южной провинции Китая Хайнань решили построить на острове сеть автодорожных остановок для туристов. Там их будут обслуживать роботы с искусственным интеллектом.

На остановках будут расположены столовые и магазины с автоматизированным обслуживанием, то есть без персонала.

Роботы будут заниматься оповещением, информированием и дорожным контролем, передает Рамблер.

Сами туристические остановки будут оснащены электрическими заправками. Рядом с ними власти планируют разбить небольшие парки.

Сообщается, что таких объектов построят не менее 40. Причём строительство будет вестись ускоренными темпами.

К 2025 году власти Китая надеются превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления".

Это уже популярное место среди туристов: в 2018 году остров посетили более 76 миллионов человек.