Ряд столичных дворов будут модернизированы в ближайшие месяцы. Работы начнутся с сегодняшнего дня на Ботанике и на Буюканах, а со следующей недели - на Рышкановке и Чеканах.
Среди работ, которые предстоит выполнить - асфальтирование подъездных путей к дворам, ремонт тротуаров и установка бордюров, передает МОЛДПРЕС.
Директор компании "Exdrupo" Марчел Застынчану заявил сегодня на еженедельном заседании служб примэрии, что в каждом секторе будут проведены ремонтные работы на общей площади около 10 тыс. метров. На эти цели будут выделены по четыре миллиона леев на каждый сектор (около 200 тыс. евро).
Исполняющий обязанности генерального примара столицы Руслан Кодряну отметил, что точное количество дворов, где будут проводиться работы, пока не установлено, однако по оценкам их количество составляет примерно 60 дворов. Кодряну также призвал претуры проявить ответственность в мониторинге выполнения работ.
Ремонтные работы будут проводиться в течение трех месяцев.
Комментарии
- В Россию не пустили около 18 тонн клубники из Молдовы
- В Кишиневе начался ремонт дорог
- Стартовал второй этап зачисления детей в первый класс
- Пожар в поезде Бухарест-Кишинёв: 200 пассажиров были эвакуированы
- В выходные более 6000 человек обратились в реабилитационные пункты для защиты от жары
- Часть улицы Тигина перекроют на месяц: как изменится маршрут общественного транспорта
- Массовое отравление после поминок в Сороках: 20 человек госпитализированы
- В Старом Оргееве прошёл заключительный день фестиваля под открытым небом DescOperă
- В селе Фынтыница Дрокиевского района организовали конные скачки
- В Оргееве прошел фестиваль клубники и вина
- ДПМ выдвинули Монику Бабук на должность вице-председателя парламента
- Массовое отравление на поминках в Сороках: число госпитализированных растет
- Huawei оценила потерянную выручку из-за американских санкций
- В Россию не пустили около 18 тонн клубники из Молдовы
- Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
- Ренато Усатого задержали на молдавской таможне
- На остров, напоминающий сказочный мир, требуется садовник с зарплатой 650 тысяч леев
- Трагедия на воде: четверо человек утонули в Молдове в выходные
- Молдавский Прованс: в селе Соколены зацвело лавандовое поле
- Какой будет погода в Молдове в начале недели
- Ион Чебан требовал по 50 000$ за завершение протестов на стройках Кишинева. АУДИО
- Блок ACUM: Додон - предатель, который хочет федерализировать Молдову
- Путин признает, что контролирует Санду и Нэстасе совместно с Додоном: Они условно прозападные
- Депутаты Европейского парламента: Решения Конституционного суда необходимо соблюдать
- Владимир Воронин: Додон - прирожденный предатель
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не спешите довериться малознакомым людям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md