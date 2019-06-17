Во многих жилых дворах Кишинева начнутся работы по модернизации

Ряд столичных дворов будут модернизированы в ближайшие месяцы. Работы начнутся с сегодняшнего дня на Ботанике и на Буюканах, а со следующей недели - на Рышкановке и Чеканах.

Среди работ, которые предстоит выполнить - асфальтирование подъездных путей к дворам, ремонт тротуаров и установка бордюров, передает МОЛДПРЕС.

Директор компании "Exdrupo" Марчел Застынчану заявил сегодня на еженедельном заседании служб примэрии, что в каждом секторе будут проведены ремонтные работы на общей площади около 10 тыс. метров. На эти цели будут выделены по четыре миллиона леев на каждый сектор (около 200 тыс. евро).

Исполняющий обязанности генерального примара столицы Руслан Кодряну отметил, что точное количество дворов, где будут проводиться работы, пока не установлено, однако по оценкам их количество составляет примерно 60 дворов. Кодряну также призвал претуры проявить ответственность в мониторинге выполнения работ.

Ремонтные работы будут проводиться в течение трех месяцев.