Влад Плахотнюк: "Демократическая партия Молдовы остается в оппозиции, но по-прежнему сильна"

Демократическая партия Молдовы остается в оппозиции, но по-прежнему сильна. Об этом на своей странице в Facebook заявил лидер ДПМ Влад Плахотнюк.

"Демократическая партия Молдовы остается в оппозиция, но по-прежнему сильна!

Так в нескольких словах можно описать дух команды Демократической партии, команды, которая сильна качеством своих людей, будь то в оппозиции или у власти.

В последние дни появилось множество множество спекуляций, направленных на демобилизацию нашей команды, но в действительности она усилилась и стала более мотивированной.

Решение выйти из правительства и быть в оппозиции означает новый этап для ДПМ, который позволит нам больше работать над тем, как мы занимаемся политикой, оценить то, что не сработало хорошо, и выдвигать новые проекты и идеи.

Что касается меня, мне нужен перерыв, но не для того, чтобы отдыхать. Те, кто меня знают, знают, что мне не нравится отдыхать, они знают, что я не могу оставаться в стороне от наших проектов и совместной работы. В эти дни я работаю над несколькими планами, и самый важный из них - восстановление стабильности в Молдове и мира, в котором нуждаются граждане.

В то же время мне нужно время, чтобы обезопасить свою семью, пережившую тяжелые времена, в том числе и попытку покушения на меня, которая произошла в прошлом году, когда я находился за границей. Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности. Сейчас моя семья как никогда нуждается во мне, и я буду рядом с ними столько, сколько это будет нужно, чтобы пережить эти моменты и чувствовать себя в безопасности. Я имею право принять все меры, чтобы защитить себя и свою семью или близких людей. В это время Молдова не является безопасной страной, и это не из-за возможных дел, сфабрикованных противниками, а из-за тех, кто хочет захватить ее силой.

В последние дни, когда меня не было в стране, мы обсуждали с коллегами, что нужно сделать, чтобы Демократическая партия работала максимально эффективно. Мы решили, что сделаем активную оппозицию и не допустим захвата Республики Молдова заинтересованными группами из-за рубежа. Страной должны управлять изнутри, а не извне, Молдова должна оставаться свободной и независимой, а не присоединяться к другой стране или территорией, на который другое государство отрабатывает свои игры, унижая наших граждан.

Решение Демократической партии отказаться от власти было принято еще во вторника, но мы хотели объявить об этом на переговорах с другими сторонами. Мы ожидали до пятницы этого диалога, но стороны отказались. В связи с этим нам пришлось принять решение, которое усугубит сложившийся кризис. И я думаю, что мы приняли лучшее решение в этой ситуации. Это не означает, что мы отказались от наших целей или отвернулись от народа, наоборот, это решение, которое приближает нас к гражданам, и вместе мы вернемся к власти, чтобы продолжить начатые проекты. Думаю, что это произойдет в скором времени.

Смена власти - это естественный и необходимый процесс демократии. ДПМ принимает ее и уважает. Мы показали, что мы не держимся за власть. Но нам бы хотелось, чтобы это происходило демократическим путем, не нарушая закон, не создавая прецеденты, которые окажут серьезное влияние на Молдову. Мы бы хотели, чтобы в правительство пришли политики и так же независимо выполняли работу, как это делали ДПМ, а не марионетки других стран. Но об этих вещах у нас еще будет время поговорить, позже я открою некоторые скобки, сейчас все слишком жарко и это необязательно.



То, что касается меня, у меня есть чувство вины по отношению к молдаванам, которые голосовали за меня и моих коллег, за то, что я не смог остановить тот хаос, которые они наблюдают. Я думал, что возьму всю ответственность на себя и уйду из политики. Но это бы значило сделать поспешные поступки, разочаровать людей, которые вселили в меня надежду.



Если бы я ушел сейчас, фракция ДПМ могла бы стать уязвимой и на депутатов оказывалось бы давление, чтобы они перешли в определенные партии для создания своего парламентского большинства и захватили бы Молдову.



Учитывая все эти аспекты, я решил остаться с командой, укреплять и защищать даже на расстоянии.



Я знаю, что у меня и ДПМ много врагов, я осознавал это когда наше правительство просило у ООН вывести иностранные войска с территории Молдовы и впервые мы достигли этого исторического решения. Я знаю, на какой риск пошел, когда начал издавать закон против пропаганды, когда отказался подписать план федерализации страны. Я понимаю, что из-за этого Молдова больше не являлась бы безопасным местом для меня, но я не тот человек, который будет жить в страхе, мы будем идти вперед и будем демонстрировать патриотизм и дальше, я буду бороться из любой точки мира, чтобы страна не была оккупирована другими государствами и молдаване жили свободно в их стране.



Тот факт, что я больше не чувствую себя в безопасности в своей стране, это одно, я всего лишь человек, но тот факт что молдаване переживают эти моменты, что их безопасность в опасности, что их страна стала такой хрупкой за последние дни, что они смотрят телевизор и видят как посторонние люди приезжают в страну и решают кто с кем должен объединится - это очень серьезная и опасная проблема для независимости Молдовы и ее будущего.



Однако ситуация не полностью вышла из-под контроля, и я уверен, что есть достаточно умных людей, готовых защитить свою страну, включая лиц, принимающих решения в парламенте. Другие, которые все еще находятся в состоянии эйфории, скоро вернутся к реальности и будут отчаянно искать помощи в ДПМ, чтобы выбраться из ловушки, в которую они попали. Мы будем готовы помочь им выйти, но мы не простим их за то, как они рисковали Молдовой и ее гражданами.



Послание, которое я хочу донести до граждан, заключается в том, что я нахожусь на баррикадах, я вернусь в страну как можно скорее, как только моя семья будет в безопасности, и я буду в безопасности, я буду работать для того, чтобы Республика Молдова стала стабильной страной, а люди жили в мире и покое", - написал лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк.