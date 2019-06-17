Стартовал второй этап зачисления детей в первый класс

Второй этап зачисления детей в первый класс начался в понедельник, 17 июня. Об этом заявил на еженедельном заседании служб мэрии Кишинева исполняющий обязанности генерального мэра столицы Руслан Кодряну.

"Были отправлены сообщения всем родителям, которым на первом этапе было отказано, то ли из-за того, что детям не исполнилось 7 лет до 30 ноября, то ли не соответствовали району. Прошу не создавать бюрократические барьеры для родителей", - подчеркнул Руслан Кодряну.

Начальник Главного управления образования, культуры, молодежи и спорта мэрии Кишинева Родика Гуцу сообщила, что до настоящего времени было принято 4 279 заявок на зачисление детей в первый класс. Кроме того, свободными остаются еще 3 651 место.

Заявки на регистрацию детей в первый класс можно подать онлайн посредством платформы escoala.chisinau.md. Она стала функциональной с 1 апреля т.г., когда начался первый этап зачисления в школу.

В начале 2018 - 2019 учебного года в столице работали 145 заведений начального и общего среднего образования.