IKEA подшутила над Apple, выпустив терку для яблок

Шведский бренд IKEA в Болгарии выпустил терку для яблок со слоганом Designed for apples. Так компания высмеяла дизайн нового компьютера Apple Mac Pro, который в самом деле напоминает терку.

В написании обозначений своей продукции IKEA всегда использует только заглавные буквы, но в этот раз компания отошла от этого правила и назвала терку iDEALISTIK.

При этом компания отметила контраст дешевизны терки с высокой ценой компьютера Mac, который стоит около $6,000.

Ранее компания Apple выпустила новый Mac Pro. Он оснащен процессором Intel Xeon, располагает 1,5 терабайта оперативной памяти и поддерживает многие другие инновационные функции, передает Рамблер.

Также был создан особый монитор для Mac Pro с 32-дюймовым LCD-дисплеем, разрешением 6016×3284 (6К Retina), увеличенными углами обзора, антибликовым покрытием.

Apple

И монитор, и системный блок внешне очень похожи на терку для продуктов, что и послужило причиной для насмешек.