В Кишиневе начался ремонт дорог

В столице ремонтируют дороги. На прошлой неделе работы начались на Яловенской улице, сегодня - на Еуджена Коки.

24 июня предприятие "Эксдрупо" приступит к ремонту улиц Петру Рареша, Зелинского и Стунденческой.

22 июля начнется восстановление улиц Белинского и Соколены. В августе приступят к реконструкции улицы Вырнава и проспектов Траяна и Ренаштерий.

Всего реабилитируют 11 улиц. Отремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары, а также проезды между дворами.

Завершить работы планируют к октябрю. Их стоимость оценивается в 36 миллионов леев.