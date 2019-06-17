Житель села Флорешты погиб при невыясненных обстоятельствах

Труп жителя села Флорешты Унгенского района обнаружили несколько дней назад у ворот местного кладбища.

Тело погибшего обнаружил в субботу около ворот кладбища односельчанин. Прохожий обратил внимание на странных запах, который, как оказалось, исходил от трупа с признаками разложения.

По данным полиции, на теле мужчины не обнаружены следы насильственной смерти.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.