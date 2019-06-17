Число жертв тройного теракта в Нигерии достигло 30

Число жертв тройного теракта на северо-востоке Нигерии достигло 30, ранения получили более 40 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на спасателей.

Ранее сообщалось, что в результате трех взрывов, устроенных террористами-смертниками в штате Борно, погибли 17 человек и 30 пострадали, передает РИА Новости.

"В настоящее время мы насчитываем 30 погибших и более 40 раненых", - сообщил представитель местной службы спасения Усман Качалла.

Теракты произошли в населенном пункте Махдарари рядом с медицинским центром и залом для просмотра телетрансляций, где в момент взрыва показывали футбольный матч.

Сайт Sahara Reporters со ссылкой на военные источники передает, что третьим смертником была женщина - ее взрывное устройство не сработало, и она была задержана.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам".

Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.

Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.