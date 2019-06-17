Многие люди летом налегают на ягоды — и это правильно, ведь в ягодах масса витаминов и других полезных веществ. К тому же, они вкусные, а летом еще и недорогие.
Королева ягод, конечно же, красавица клубника. Пять ягод обеспечат среднесуточную потребность человека в витамине С. Также в клубнике много йода и фолиевой кислоты, а еще, разумеется, клетчатки, сахарозы и фруктозы (особенно фруктозы).
При этом потолстеть с клубники едва ли возможно — ягода малокалорийна. Клубнику рекомендуют даже диабетикам, передает Вести.
Специалисты напоминают правила выбора хорошей клубники.
Ягода должна быть сухая, с зелеными листиками вокруг плодоножки, блестящая и без вмятин, с насыщенным цветом (без зеленых и белесоватых пятен) и ягодным запахом.
Определять сладость ягод лучше всего по плодоножке. Если между зелеными листиками и самой ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прижаты к ягоде, то она, вероятнее всего, вкусом не порадует.
Мытье клубника не любит — после него быстро портится. Тем не менее, мыть ягоды необходимо, чтобы не заразиться кишечной инфекцией. Лучше делать это прямо перед употреблением, не замачивая, под струей чистой проточной воды.
Как вариант, можно мыть клубнику с использованием слабого уксусного раствора — после такой обработки ягоды сохраняют свежесть дольше, особенно в холодильнике.
Для приготовления раствора в воду добавляют немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр). Ягоды помещают в емкость с раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополаскивают.
Если же хочется сохранить ягоду действительно надолго, то способа лучше морозилки пока не придумали. Главное, поместить ягоды в герметичный пакет или специальную емкость для хранения — в идеале, небольшими порциями.
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