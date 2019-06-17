Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Град размером с теннисный мяч стал причиной стихийного бедствия на юго-востоке Франции.

В 9 районах страны был объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности, передает НТВ. В департаменте Дром, что у подножья Французских Альп, узкие улочки в жаркий летний день покрылись толстым слоем льда. Ушибы от ударов градин получили 10 человек. Во многих домах выбиты стекла и пробиты крыши. Град сопровождался сильным шквалистым ветром, который повредил линии электропередачи.