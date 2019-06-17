В Россию не пустили около 18 тонн клубники из Молдовы

Инспекторы Россельхознадзора не впустили в Россию около 18 тонн свежей клубники из Молдовы.

Как сообщили в российском санитарном ведомстве, в пункте пропуска "Новые Юрковичи" на границе с Украиной был задержан груз общим весом более 17,68 тонн "сладких ягод", так как при фитосанитарном контроле в них выявили карантинные вредные организмы.

Экспертиза, проведенная в Брянской межобластной ветеринарной лабораторией, подтвердила заражение продукции западным (калифорнийским) цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.).

Чтобы не допустить проникновения и распространения данного опасного вредителя клубнику вернули отправителю.