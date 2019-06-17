Павел Филип осуждает давление нового правительства в отношении к государственным служащим

Председатель фракции ДПМ Павел Филип осуждает давление нового правительства в отношении к государственным служащим. По словам депутата, несколько госслужащих были вынуждены подписать заявление об отставке.

"Вы обещали не мстить никому, но я уже знаю о том, что многих чиновников заставляют уволиться по собственному желанию. Все эти люди были наняты на конкурсной основе, они профессионалы и не являются членами партии. Я призываю партии власти не создавать хаос в стране, посредством обезглавливания всех госучреждений", - сказал Павел Филип.

В то же время председатель парламентской фракции заявил, что ДПМ - сильная команда: "Мы будем едины. Некоторым коллегам уже угрожают и предлагают перейти в другую партию. Наша фракция не поддается давлению".