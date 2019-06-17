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Нацбюро статистики: Грузоперевозки выросли почти на 30%
// фото: из открытых источников
14:09, 17 Jun 2019
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В январе-апреле 2019 года автотранспортные компании доставили 3,6 миллионов тонн товаров, что на 27,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным Национального бюро статистики, 45,4% от общего объема пришлось на предприятия Кишинева.

Центральный развития регионов 29,8%

Северный регион развития 15,8%

Южный регион развития 5,9%

АТО Гагаузия 3,1%

С помощью железнодорожного транспорта в январе-апреле 2019 года было перевезено 1,6 млн. тонн товаров, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.




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