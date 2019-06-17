ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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